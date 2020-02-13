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«Она — интернет-женщина. Работает в интернете. В компьютере» Трейлер фильма «Sheena667» Григория Добрыгина. О герое, который влюбился в девушку из порночата

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26 марта в прокат выходит фильм «Sheena667» — режиссерский дебют актера Григория Добрыгина («Как я провел этим летом», «Территория»). Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Роттердаме. Главные герои, Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский) — пара, которая владеет автосервисом на окраине города. Все идет хорошо до тех пор, пока Вадим не влюбляется в девушку из порночата под ником Sheena667. Московская премьера фильма состоится 2 марта в киноцентре «Октябрь». «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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