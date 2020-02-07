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«Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси». Ответ Дональда Трампа спикеру Конгресса США

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Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил с обращением к сенату и конгрессу. После речи Трампа спикер конгресса Нэнси Пелоси демонстративно порвала выданную ей копию текста обращения. 7 февраля Трамп ответил Пелоси, как обычно — в своем твиттере. Он опубликовал видео, где фрагменты речи о достижениях американского общества перемежаются кадрами, на которых Пелоси рвет текст обращения.
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