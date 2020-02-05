Три года назад мы дали начало великому американскому возвращению. Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить о потрясающих результатах. Количество рабочих мест растет с невероятной скоростью, доходы увеличиваются, бедность сокращается, преступность — тоже, доверие растет, наша страна снова процветает и пользуется огромным уважением. Враги Америки бегут, будущее Америки блистательно. Наша экономика чувствует себя лучше, чем когда бы то ни было. Наши вооруженные силы полностью перестроены, и с их мощью не может сравниться никто в мире, даже близко. Наши границы защищены. Наши семьи процветают. Наши ценности возрождены. Наша гордость восстановлена. Дни, когда другие нации использовали и даже презирали нашу страну, далеко позади. На самом деле, несправедливая торговля с нами, вероятно, была единственной причиной, почему я решил стать президентом. Десятилетиями этим промышлял Китай. Теперь мы это изменили, и в то же время наши отношения с Китаем, возможно, лучше, чем когда бы то ни было. Это потому что, откровенно говоря, они никогда не верили, что им все сойдет с рук и никто не скажет: «Хватит!» Теперь перед нами новый предел — путь к звездам, предначертанный Америке самой судьбой. Прошу Конгресс полностью профинансировать программу, благодаря которой следующий мужчина и первая женщина на Луне будут американскими астронавтами — так, чтобы это стало стартовой площадкой для того, чтобы Америка стала первой страной, установившей свой флаг на Марсе. Боже, благослови Америку!

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Фото в анонсе: Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA