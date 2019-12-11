Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
шапито
«Дальность полета пока не та, о какой можно мечтать, но для начала революции — этого достаточно»
В Канаде испытали первый в мире электрифицированный гидросамолет
54 секунды
12:25, 11 декабря 2019
В Канаде
прошли летные испытания
первого в мире коммерческого электрифицированного гидросамолета. Самолет в течение нескольких минут летел над рекой Фрейзер около Ванкувера и сел на воду. Электрифицированный гидросамолет — совместный проект авиакомпании Harbour Air Seaplane и magniX, разработавший электромотор. Мощность мотора — 750 лошадиных сил, его установили на гидросамолет DHC-2 de Havilland Beaver. Авиакомпания Harbour Air планирует электрифицировать весь свой флот к 2022 году. Пока,
пишет BBC News
, заряда батарей таким самолетам хватит примерно на 100 километров пути. Однако авторов проекта это не смущает. «Дальность [полета] пока не та, о какой можно мечтать, но для начала революции — этого достаточно», — заявил Рой Ганзарски.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам