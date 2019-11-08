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шапито
Ситуация: выходишь в парк, а там гуляют роботы-собаки. Отжимаются, играют в футбол, делают сальто
56 секунд
16:17, 8 ноября 2019
Четвероногие роботы Mini Cheetah, созданные в Массачусетском технологическом институте (MIT), гуляют по парку, делают сальто и играют в футбол. Оторваться от этого зрелища невозможно! Чем же ответят на такое
SpotMini от Boston Dynamics
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