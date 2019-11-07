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«Если полиция это услышит, они решат, что поют птицы»
«Свистуны» — криминальная комедия о бандитах, общающихся свистом. Премьера тизера на «Медузе»
58 секунд
10:23, 7 ноября 2019
23 января в российский прокат выходит криминальная комедия румынского режиссера Корнелиу Порумбойю
«Свистуны»
— участник конкурсной программы Канн в 2019 году. Коррумпированный полицейский из Бухареста влюбляется в девушку, связанную с преступным миром, ради нее он готов вызволить из тюрьмы ее знакомого бизнесмена. Бандиты-заговорщики при этом общаются исключительно с помощью свиста, чтобы понимать друг друга на расстоянии — и герою приходится выучить этот язык. «Медуза» представляет дублированный тизер картины.
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