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«Если полиция это услышит, они решат, что поют птицы» «Свистуны» — криминальная комедия о бандитах, общающихся свистом. Премьера тизера на «Медузе»

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23 января в российский прокат выходит криминальная комедия румынского режиссера Корнелиу Порумбойю «Свистуны» — участник конкурсной программы Канн в 2019 году. Коррумпированный полицейский из Бухареста влюбляется в девушку, связанную с преступным миром, ради нее он готов вызволить из тюрьмы ее знакомого бизнесмена. Бандиты-заговорщики при этом общаются исключительно с помощью свиста, чтобы понимать друг друга на расстоянии — и герою приходится выучить этот язык. «Медуза» представляет дублированный тизер картины.
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