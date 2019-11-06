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Курды закидали камнями российско-турецкий патруль в Сирии
41 секунда
15:36, 6 ноября 2019
Российские военные полицейские и турецкие военные с конца октября патрулируют 10-километровую зону на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Патрулирование этой территории, где
живут курды
, предусмотрено
соглашением
, которое заключили президенты России и Турции. Один из совместных конвоев местные жители закидали камнями. Видео, снятое 5 ноября, опубликовало курдское новостное агентство ANHA. Агентство Associated Press, распространившее видео, подтвердило его подлинность.
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