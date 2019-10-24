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«Не такой же, как все». 28 октября «Медуза» покажет фильм о полицейском, который стал менеджером панк-группы «Порнофильмы». Вот его трейлер

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Михаил Абраменко пришел на работу в полицию в 1998-м. Отслужив 21 год, он уволился в звании подполковника с должности командира батальона конной полиции. Сейчас он — тур-менеджер панк-группы «Порнофильмы». 28 октября «Медуза» и «Черный флаг» покажут новый фильм «Не такой же, как все».
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