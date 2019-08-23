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«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем смелым людям, которые все это время выходили на акции протеста»
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
1 минута
09:29, 23 августа 2019
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 23 августа
вышел на свободу после 30 суток
административного ареста. Навальный выразил благодарность всем тем, кто выходил на акции протеста, пока он отбывал арест. «Мы видим в их лице настоящую новую оппозицию, я очень счастлив в связи с этим», — сказал он.
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