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«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем смелым людям, которые все это время выходили на акции протеста» Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 23 августа вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Навальный выразил благодарность всем тем, кто выходил на акции протеста, пока он отбывал арест. «Мы видим в их лице настоящую новую оппозицию, я очень счастлив в связи с этим», — сказал он.
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