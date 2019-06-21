Перейти к материалам
шапито

«Работа без авторства». Режиссер «Жизни других» Хенкель фон Доннерсмарк снял фильм о художнике Герхарде Рихтере Премьера трейлера на «Медузе»

2 минуты
5 сентября на российские экраны выходит историческая драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка («Жизнь других») — «Работа без авторства». Это рассказ о жизни немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого прошло при нацистском режиме, а юность — при коммунистическом. Сбежав из ГДР в ФРГ, он пишет картины о своей судьбе и истории целого поколения. «Медуза» представляет премьеру трейлера.
Подписывайтесь на наш Youtube