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«Работа без авторства». Режиссер «Жизни других» Хенкель фон Доннерсмарк снял фильм о художнике Герхарде Рихтере
Премьера трейлера на «Медузе»
2 минуты
09:23, 21 июня 2019
5 сентября на российские экраны выходит историческая драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка («Жизнь других») — «Работа без авторства». Это рассказ о жизни немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого прошло при нацистском режиме, а юность — при коммунистическом. Сбежав из ГДР в ФРГ, он пишет картины о своей судьбе и истории целого поколения. «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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