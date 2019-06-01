«Холивар» Андрея Лошака: документальный сериал об истории Рунета «Медуза» публикует фрагмент, в котором Владимир Путин узнает, что такое интернет

9 июня на фестивале Beat Film Festival состоится премьера документального сериала Андрея Лошака «Холивар. История Рунета». Проект рассказывает об эволюции русскоязычного сегмента интернета — от полной свободы до сроков за репосты. «Медуза» публикует отрывок второй серии, в нем рассказано о том, как Владимир Путин узнал, что такое интернет. На фестивале покажут первые два эпизода, весь сериал будет доступен в сентябре на канале «Настоящее время».

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