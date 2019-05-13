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Пролети над Россией и не оскорби власть! Игра «Медузы», в которой все по закону

Владимир Путин в марте подписал закон о запрете публикаций, выражающих неуважение к власти. Спустя месяц стало известно о первом соответствующем судебном решении: в Новгородской области местного жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост «Путин — сказочный *******». «Медуза» предлагает читателям выяснить, долго ли они продержатся, не оскорбив власть и не заработав штраф.

Как играть: нажимайте на мышку или на экран — и держитесь на нужном уровне. Ваша задача — пролететь весь день (24 очка) и не задеть ни одного оскорбительного столба.

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