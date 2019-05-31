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«Паваротти»: фильм о жизни легендарного тенора от обладателя «Оскара» Рона Ховарда
Премьера трейлера на «Медузе»
2 минуты
12:08, 31 мая 2019
25 июля на российские экраны выходит документальный фильм «Паваротти» — о жизни и карьере оперного певца. Режиссер картины — обладатель двух премий «Оскар» Рон Ховард («Игры разума», «Фрост против Никсона»). По словам создателей, это новый взгляд на биографию Лучано Паваротти. Фильм расскажет о детстве, творчестве и его отношении к миру. «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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