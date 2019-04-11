«Вы лишаете граждан России права получать и распространять информацию» В Госдуме обсудили (и приняли во втором чтении) законопроект об изоляции Рунета

Госдума 11 апреля приняла во втором чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. На обсуждении перед голосованием лишь один депутат задавал вопросы — Сергей Иванов из фракции ЛДПР. Ему отвечал глава профильного комитета — Леонид Левин. От начала обсуждения до голосования прошло 8 минут. Дата третьего чтения пока не назначена, но сообщалось, что его планируют провести в ближайшие несколько дней.

Подписывайтесь на наш Youtube