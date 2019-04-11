Законопроект об изоляции Рунета прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России.

Предполагается, что вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.

Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе обсуждения законопроекта заявил, что, по оценкам экспертов, потери российской экономики в случае отсутствия интернета могут составить 20 миллиардов рублей в сутки.