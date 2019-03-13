На первый взгляд кажется, что «треугольные танцы» — это очень просто. Участникам челленджа (их должно быть трое) нужно встать напротив друг друга, положить руки на плечи соседей и по очереди прыгать в центр образованного ими треугольника. Сотрудники «Медузы» тоже решили освоить «треугольные танцы». Оказалось, что это совсем не просто! Какой команде лучше всего удалось справиться с челленджем, определят наши читатели. Голосуйте в комментариях, и да начнутся «треугольные танцы»!

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