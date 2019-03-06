Чтобы собрать грунт с астероида, зонду «Хаябуса-2» нужно выстрелить в него танталовой пулей. Вот как это выглядит

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало, как зонд «Хаябуса-2» провел забор проб грунта на астероиде Рюгу. Аппарат приблизился к поверхности астероида на расстояние около метра, выстрелил танталовой пулей, собрал разлетевшиеся частицы грунта, а затем резко набрал высоту. До астероида Рюгу «Хаябуса-2» добирался около трех с половиной лет, обратный путь займет еще год. Планируется, что образцы грунта попадут на Землю в 2020 году.

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