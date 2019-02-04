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Илон Маск показал первое испытание двигателя для межпланетного корабля
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Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео первого испытания двигателя Raptor. Такие двигатели предполагается установить на межпланетный корабль Starship (фото его макета Маск продемонстрировал в начале января). Разработку Raptor компания SpaceX ведет уже несколько лет, в декабре Маск объявлял, что придуман «совершенно новый дизайн» двигателя. Предполагается, что на Starship установят три двигателя Raptor. Полет корабля вокруг Луны предварительно назначен на 2023 год.