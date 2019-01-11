шапито
Илон Маск показал фотографию Starship. Удивительно, но она почти не отличается от рендеров 🚀
Meduza
В начале января Илон Маск показал рендер тяжелой ракеты-носителя Starship. Вот как он выглядел.
А вот это, по заявлениям Маска, реальная фотография Starship, сделанная на частном космодроме SpaceX в Техасе.
Отличия между рендером и настоящей фотографией Starship минимальны — изменилась разве что обшивка корпуса.
Подлинность снимка подтверждают посетители, побывавшие на космодроме и снявшие Starship.
Есть и видео: