Илон Маск показал фотографию Starship. Удивительно, но она почти не отличается от рендеров 🚀

В начале января Илон Маск показал рендер тяжелой ракеты-носителя . Вот как он выглядел.

А вот это, по заявлениям Маска, реальная фотография Starship, сделанная на частном космодроме SpaceX в Техасе.

Отличия между рендером и настоящей фотографией Starship минимальны — изменилась разве что обшивка корпуса.

Подлинность снимка подтверждают посетители, побывавшие на космодроме и снявшие Starship.

Есть и видео: