«Если мы дурака не будем называть дураком, то он от этого дураком быть не перестанет». В Госдуме обсудили законопроект о неуважении к власти

В Госдуме обсудили и приняли в первом чтении законопроект о наказании за публикацию в интернете информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к власти. Соавтор законопроекта, сенатор Андрей Клишас, на заседании не присутствовал. Депутаты от КПРФ и ЛДПР документ раскритиковали. Например, Сергей Иванов (ЛДПР) предложил тем, кто хочет, чтобы о них «ничего не писали или говорили только хорошее, действовать по пословице — умереть».

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