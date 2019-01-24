Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти прошли первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении четыре законопроекта сенатора Андрея Клишаса — о наказании за в интернете и за .

Вопреки просьбе Совета Госдумы, сам Клишас отказался представлять законопроекты, вместо него присутствовала соавтор, сенатор Людмила Бокова. Против законопроектов выступали представители КПРФ и ЛДПР, которые обращали внимание на расплывчатые формулировки документов.

Спикер Вячеслав Володин призвал все фракции обсудить поправки в законопроекты перед вторым чтением. Законопроекты были поддержаны правительством и администрацией президента.