Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти прошли первое чтение
Государственная дума приняла в первом чтении четыре законопроекта сенатора Андрея Клишаса — о наказании за неуважение к власти в интернете и за фейковые новости.
Вопреки просьбе Совета Госдумы, сам Клишас отказался представлять законопроекты, вместо него присутствовала соавтор, сенатор Людмила Бокова. Против законопроектов выступали представители КПРФ и ЛДПР, которые обращали внимание на расплывчатые формулировки документов.
Спикер Вячеслав Володин призвал все фракции обсудить поправки в законопроекты перед вторым чтением. Законопроекты были поддержаны правительством и администрацией президента.
«Ведь если мы дурака не будем называть дураком, он от этого дураком быть не перестанет», — член ЛДПР Сергей Иванов о предложении наказывать за неуважение к власти.