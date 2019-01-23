Депутаты попросили сенатора Клишаса лично представить законопроект о неуважении к власти. Он отказался

Совет Госдумы решил, что глава комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас должен сам представить на первом чтении свои законопроекты о наказании и .

Руководящий орган нижней палаты также потребовал, чтобы на обсуждении присутствовал представитель Минкомсвязи. Для части законопроектов также пока не предоставлены отзывы правительства. Если их не будет, то 24 января документы рассматривать не будут.

Помощник Клишаса сказал «Дождю», что тот будет в Красноярском крае и присутствовать на заседании не планирует. По словам источников телеканала, сенатор не хочет участвовать в обсуждении документов. Первый вице-спикер Думы Иван Мельников заметил, что требование об участии Клишаса необязательное.

Ранее источники «Дождя» утверждали, что депутатам не понравились слова Клишаса, который сказал, что по его законопроекту наказывать за использование термина «Госдура» не стоит.