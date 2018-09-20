Актер и режиссер Сергей Юрский произнес речь в защиту Кирилла Серебренникова на церемонии вручения государственных наград в области культуры и искусства. За то время, которое Серебренников находится под домашним арестом, сказал Юрский, обращаясь к министру культуры Владимиру Мединскому, он «мог бы принести и государству, и зрителям, то, что составило бы, по крайней мере, материальную компенсацию того, что ищут и пока не находят».