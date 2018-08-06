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Первые минуты после покушения на президента Венесуэлы: видеосвидетельства
Правоохранительные органы Венесуэлы продолжают расследование покушения на президента Николаса Мадуро. По данным следствия, Мадуро планировали убить во время выступления на митинге в субботу, 4 августа, с помощью двух дронов, несущих взрывчатку C-4. Один беспилотник спецслужбам удалось нейтрализовать, второй врезался в жилой дом. Мадуро и другие присутствовавшие на митинге не пострадали. В рамках расследования, объявило МВД, уже задержаны шесть человек, в ближайшие часы ожидаются новые аресты. Лидеры оппозиции выразили опасение, что Мадуро использует покушение как повод для дальнейшего давления на оппонентов.