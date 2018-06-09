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Макрон отомстил Трампу за крепкие рукопожатия
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 в Канаде пожал руку Дональду Трампу так крепко, что у американского лидера остались явно видимые следы от пальцев. Рукопожатия Макрона и Трампа привлекают к себе особое внимание с первой встречи лидеров США и Франции в Брюсселе в мае 2017 года, когда Макрон и Трамп жали друг другу руки так, что побелели костяшки. Каждая их следующая встреча также сопровождалась особыми рукопожатиями, в том числе во время визита Макрона в США в апреле.