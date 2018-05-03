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В Китае в световом шоу приняли участие рекордные 1374 дрона. Но что-то пошло не так

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14:26, 3 мая 2018
В китайском городе Сиань 1 мая прошло световое шоу с участием 1374 дронов. По количеству дронов был побит рекорд, установленный во время Зимних Игр в Южной Корее. Длившееся 13 минут шоу, сообщает South China Morning Post, обошлось в 10,5 миллиона юаней (около 1,6 миллиона долларов). Однако во время представления несколько запланированных изображений из дронов построить так и не удалось. Компания Ehang, предоставившая дронов, пообещала объяснить произошедшее в ближайшие несколько дней. Власти Сианя, оплатившие праздник, пока от комментариев воздержались.
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