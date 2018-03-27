Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар в «Зимней вишне»

Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на митинге в Кемерово встал на колени, прося прощения за пожар в торговом центре, при котором погибли более 60 человек. Перед тем, как извиниться, Цивилев обвинил Сергея Вострикова, у которого при пожаре погибли сестра, жена и трое детей, в попытке «попиариться на горе». На митинге в Кемерово требовали отставки властей региона и обвиняли их в попытке скрыть информацию о числе погибших.