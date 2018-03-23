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«Тот бардак, который творится в штате Коннектикут, общеизвестен» ЦИК ответил журналисткам Reuters, сообщившим о нарушениях на выборах

3 минуты
16:26, 23 марта 2018
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова выступила на заседании ЦИК и рассказала о недостатках новой системы голосования в России «Мобильный избиратель». Цветковой и ее коллегам удалось оформить по два заявления о голосовании на другом участке. Члены ЦИК в ответ обвинили журналистку в провокации, посоветовали ей поехать «в вашу страну» (при том, что Цветкова — гражданка России), назвали ее зомбированным человеком и рассказали о бардаке в штате Коннектикут.
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