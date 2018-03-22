Журналисты Reuters нашли изъяны в новой системе голосования в России. Глава ЦИК послала их наблюдать «в вашу страну»

В Центризбиркоме раскритиковали журналистов британского агентства Reuters, которые рассказали о массовых нарушениях на выборах. При этом самих журналистов обвинили в нарушениях. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила им поучаствовать в наблюдении на выборах в своей стране.

Речь идет о процедуре голосования по месту нахождения — на выборах президента 18 марта впервые можно было выбрать любой удобный участок. Корреспонденты Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская оформили по два заявления о таком голосовании — одно через сайт госуслуг, а второе (специальное, с маркой) на своих «домашних» участках.

По инструкции участковые комиссии за два дня до выборов должны были проверить списки и аннулировать заявления, поданные через сайт. Но Цветкова и Никольская пришли на участки и обнаружили, что они есть в списках в двух местах. Проголосовали они только один раз.

Замглавы ЦИК Николай Булаев объявил, что журналистки солгали, оформив два заявления, а также пытались совершить правонарушение, но не довели его до конца. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что случай Цветковой и Никольской не доказывает то, что система не работает. Она посетовала, что система новая, поэтому не во всех комиссиях научились правильно ее внедрять.

Корреспонденты Reuters выпустили большой материал о массовых нарушениях на 12 участках по всей России.