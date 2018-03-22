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Журналисты Reuters нашли изъяны в новой системе голосования в России. Глава ЦИК послала их наблюдать «в вашу страну»

РБК
14:29, 22 марта 2018
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В Центризбиркоме раскритиковали журналистов британского агентства Reuters, которые рассказали о массовых нарушениях на выборах. При этом самих журналистов обвинили в нарушениях. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила им поучаствовать в наблюдении на выборах в своей стране.

Речь идет о процедуре голосования по месту нахождения — на выборах президента 18 марта впервые можно было выбрать любой удобный участок. Корреспонденты Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская оформили по два заявления о таком голосовании — одно через сайт госуслуг, а второе (специальное, с маркой) на своих «домашних» участках.

По инструкции участковые комиссии за два дня до выборов должны были проверить списки и аннулировать заявления, поданные через сайт. Но Цветкова и Никольская пришли на участки и обнаружили, что они есть в списках в двух местах. Проголосовали они только один раз.

Замглавы ЦИК Николай Булаев объявил, что журналистки солгали, оформив два заявления, а также пытались совершить правонарушение, но не довели его до конца. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что случай Цветковой и Никольской не доказывает то, что система не работает. Она посетовала, что система новая, поэтому не во всех комиссиях научились правильно ее внедрять.

Корреспонденты Reuters выпустили большой материал о массовых нарушениях на 12 участках по всей России.

«Если вы не проголосовали повторно, вы не можете говорить о том, что это возможно», — сказала Памфилова. Она также посоветовала журналистам Reuters «поехать в вашу страну, поснимать там выборы в каких-нибудь глубинках, а потом сравнить вашу систему, закрытую и непрозрачную, с нашей».

РБК
На выборах президента был зафиксирован как минимум один случай, когда новую систему голосования использовали для получения двух бюллетеней. Это сделал представитель «Яблока» Павел Мельников. Против него пообещали завести дело об административном правонарушении.
Систему голосования по месту нахождения ранее критиковал политик Алексей Навальный. Он утверждал, что сама возможность оформить несколько заявлений о голосовании создает возможность для организации «каруселей».

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