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В КНДР устроили военный парад За день до открытия Олимпиады в Южной Корее
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-летию Вооруженных сил КНДР. Парад состоялся за день до открытия Зимней Олимпиады в Южной Корее и, как считают западные эксперты, был специально приурочен к этому событию. Выступая на параде, лидер КНДР Ким Чен Ын, судя по распространенной гостелевидением записи, Олимпиаду в соседней стране не упомянул. На открытии Зимних Игр сборные КНДР и Южной Кореи должны пройти под общим флагом. Страны также выставят единую сборную в женском хоккее.