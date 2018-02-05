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В Новосибирской области дети погибли в оставленной коммунальщиками яме Жители поселка Колывань устроили стихийный митинг, требуя отставки главы района
В поселке Колывань Новосибирской области двое детей — братья 6 и 11 лет — утонули в яме, оставшейся после ремонта водопровода. Вокруг ямы не было выставлено ограждение. Возбуждено уголовное дело. Глава поселкового коммунального предприятия арестован. Глава поселка Алексей Дорофеев подал в отставку. Местные жители 5 февраля устроили народный сход, потребовав, чтобы в отставку ушел и глава района Виктор Аверин. У районной администрации собрались около 1000 человек. Аверин уходить отказался.