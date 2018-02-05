«Того требует, как говорится, совесть». Глава поселка подал в отставку после гибели детей в выкопанной коммунальщиками яме

Глава поселка Колывань в Новосибирской области Алексей Дорофеев подал в отставку после того, как двое детей утонули в яме, которую выкопали сотрудники коммунальных служб при ремонте водопровода.

«Того требует, как говорится, совесть», — сказал Дорофеев о своем решении.

Двое детей — братья шести и 11 лет — погибли 2 февраля. Они упали в яму, которая за время ремонта водопровода заполнилась водой, и не смогли выбраться. Яма не была огорожена. После окончания ремонта ее не засыпали.

5 февраля в Колывани прошел митинг, в котором, по оценкам новосибирского издания НГС, приняли участие почти тысяча человек. Они собрались у здания районной администрации и потребовали отставки главы Колыванского района Виктора Аверина.

Почти тысяча жителей требует отставки главы района. https://t.co/hu7H1k2ApY — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) February 5, 2018

В связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Задержаны двое подозреваемых — директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» и 39-летний мастер этого предприятия.