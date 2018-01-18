В Казахстане 52 человека погибли при пожаре в автобусе В нем граждане Узбекистана ехали в Россию. Видео

В Казахстане 52 человека погибли в результате пожара в пассажирском автобусе. Автобус марки Setra (первоначально сообщалось об «Икарусе») загорелся на трассе в Актюбинской области. В автобусе находились граждане Узбекистана, ехавшие в Россию. Спаслись пять человек, в том числе двое водителей — граждане Казахстана. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили, что у автобуса была заблокирована боковая дверь, и пассажиры, когда начался пожар, не смогли выбраться наружу. Также в областном департаменте по ЧС предположили, что в автобусе находилось большое количество топлива (чтобы не заправляться в пути), из-за чего огонь быстро распространился.