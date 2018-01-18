В Казахстане сгорел пассажирский автобус. Погибли 52 человека

Обновление. В МВД Казахстана «Интерфаксу» рассказали, что причиной возгорания в автобусе могло стать замыкание проводки.

На западе Казахстана сгорел пассажирский автобус, погибли 52 человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Возгорание произошло в районе поселка Калыбай. По информации Nur.kz, все погибшие были гражданами Узбекистана.

Всего в автобусе находились 55 пассажиров и двое водителей, передает «Интерфакс». Пятерым пассажирам удалось спастись.

О причинах возгорания ничего не сообщается.