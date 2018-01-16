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В Венесуэле убит мятежный полицейский Оскар Перес Он забросал гранатами с вертолета Верховный суд. Видео

Meduza
14:25, 16 января 2018

В Венесуэле, по данным CNN, убит полицейский Оскар Перес, который в июне 2017 года с угнанного вертолета обстрелял здание МВД и забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы. Перес, служивший в элитном подразделении полиции, объявил, что вместе с соратниками ведет борьбу против властей. Власти Венесуэлы смерть Переса пока не подтвердили, заявив лишь, что в ходе спецоперации, проведенной 15 января, были убиты несколько членов «группы террористов, напавшей на Верховный суд». «Медуза» кратко рассказывает об Оскаре Пересе.

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