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За что мы ненавидим автосервисы Объясняем на гифках
Рынок автосервисов застрял в 90-х: непонятно, как их выбирать, до них неудобно добираться, их работу сложно контролировать и вообще понять. Не каждый знает, где у автомобиля ШРУС, где сайлентблок и почему надо верить мастеру и заказывать контрактную коробку за 100 тысяч. Есть и еще одна проблема: очень часто мы, покупая машину, не до конца осознаем, сколько денег придется тратить на ее обслуживание — и траты в автосервисах всегда оказываются не вовремя. Этот материал мы сделали вместе с автоконсьержем Alfred. Его смысл (вообще, мы уже рассказали о нем в карточках) заключается в том, что все проблемы с автосервисами и любые задачи по обслуживанию автомобиля он берет на себя: находит автосервисы, договаривается с ними, забирает и привозит вашу машину, — а вам надо просто следить за происходящим в телеграме и заниматься своими делами.
Автосервис всегда приходит в нашу жизнь не вовремя. Побился бампер, сломалась коробка передач или нужно пройти обычное ТО — неважно. Этих денег никогда нет!
Впрочем, сначала нужно понять, каких денег у вас нет. Потому что цену ремонта надо еще выяснить. А для этого нужно выбрать автосервис. А как его выбрать? А мы не знаем.
Если у вас есть время и деньги — вы поедете в официальный сервис. Это примерно в два раза дороже (и дольше) неофициального и все равно не гарантирует качество. Или вы поедете в неофициальный. Там, кстати, тоже может быть дорого и непредсказуемо. И если вы не автомеханик, вы вряд ли поймете, обманывают вас или нет.
Хорошо, если у вас есть знакомый, у которого есть знакомый, у которого есть друг, который ездит на машине той же марки и он где-то хорошо чинил что-то подобное. Это значит, что вам практически повезло.
Правда, автосервис этот находится в Чертаново, а вы живете в Строгино. Поэтому вы два часа едете по пробкам — только для того, чтобы на неизвестный срок лишиться своей машины.
Кстати, это не в Чертаново находится, а в 20 минутах от Чертаново на автобусе. А машины у вас нет. Ну ничего, доберетесь как-нибудь.
Впрочем, пока вы только доехали до автосервиса. О, как давно вы не смотрели сериалы на НТВ! Приятного просмотра.
Или, может, «Аншлаг, аншлаг»? Да-да, он все еще идет.
Ждите, в общем, и наслаждайтесь шоу. Потому что когда к вам придет мастер, придется нелегко. У вас вообще что сломалось? Вы в машине своей разбираетесь? Ремень ГРМ от карбюратора отличить можете? Нет? Ну тупые, значит.
Это если вы мужчина. А если вы девушка — с вами, конечно, повежливее будут говорить. Но как-то так, что немного неловко становится.
И все это происходит за ваши деньги и за ваше время. Почему так? Почему это происходит с вами? Вы могли бы потратить это время на что угодно. Зачем вы сидите на этом продавленном диване и смотрите телевизор? И почему в городе уже уборка заказывается через приложение, а авторемонт нет?
Хотя, как вы понимаете, этот материал мы сделали с компанией Alfred, чтобы объяснить — нет, ремонт тоже можно заказать через телеграм и не тратить время на поездки в автосервисы, а отдать машину автоконсьержу. Они заберут ее у вас, сами все выберут, сами будут общаться с автосервисами — и еще и скинут сумму на общий ремонт. А вы можете заняться своими делами.