За что мы ненавидим автосервисы Объясняем на гифках

И все это происходит за ваши деньги и за ваше время. Почему так? Почему это происходит с вами? Вы могли бы потратить это время на что угодно. Зачем вы сидите на этом продавленном диване и смотрите телевизор? И почему в городе уже уборка заказывается через приложение, а авторемонт нет?