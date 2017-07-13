У меня сломалась машина. Как избежать ада с автосервисами?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
У вас сломалась машина или пришло время ТО — и вам нужно найти автосервис. Конечно, хочется, чтобы все починили быстро, качественно и без проблем.
2
А в чем проблема? Разве в Москве мало сервисов?
В том-то и дело, что их много и все разные — как по цене, так и по качеству обслуживания. При этом, по опросам, больше половины автолюбителей боятся, что в автосервисах их могут обмануть и заставить переплатить.
Официальные или дилерские станции техобслуживания — дорогие по умолчанию. Здесь высокие цены за нормо-час, и дорогие запчасти, и внутренние протоколы, по которым мастера не могут ремонтировать мелкие детали, вышедшие из строя, а должны менять целые агрегаты. По этим причинам 58% владельцев иномарок уходят от обслуживания в дилерском сервисе по окончании трехлетней гарантии на авто.
Еще есть частные автосервисы — такие мастерские позволяют себе не придерживаться предписанных производителем технологий и использовать более дешевые аналоги оригинальных запчастей. За свою работу автомеханики назначают цены сами, и тут пригодится ваше умение вести переговоры и торговаться. Эти сервисы зачастую работают нелегально, а значит, если что-то пойдет не так, разрешить конфликт формальным способом не получится. Проверенных и надежных мастеров нужно искать по форумам, клубным площадкам. Чтобы записаться к ним, нужно еще и ждать — обычно к ним выстраиваются целые очереди.
3
Лучше я сам найду запчасти и пойду к частникам
Это ваш выбор — можете обратиться к автослесарям из соседнего гаража. Но учтите, чтобы найти нужные запчасти, необходимо проштудировать десятки форумов, ехать на авторынок или прошерстить сайты объявлений. Можно заказать все в интернет-магазине с доставкой, но иногда запчасти придется ждать две-три недели. Потом эти детали нужно привезти в автосервис и договориться о цене работы: лучше для этого собрать всю информацию об агрегате, пришедшем в негодность, и способах его починки. Иначе вы просто не сможете переспорить мастера и убедить его все сделать по-вашему.
Бывает и так, что у автослесарей не хватает опыта и компетенции отремонтировать все как надо. Многие автосервисы после кризиса решили не распыляться на все услуги, а заняли определенные ниши: одни специализируются на отдельных операциях или агрегатах, другие — на конкретных моделях авто. В итоге, чтобы привести в порядок кондиционер, вас могут отправить в один сервис, а чтобы починить коробку передач — в другой.
4
И все-таки я сэкономлю!
Возможно. Но вы рискуете переплатить в два раза, потратив на это свое личное время. Давайте разберемся, как так выходит (для наглядности откройте калькулятор).
Предположим, вы тратите 10 часов в день на работу (вместе с дорогой туда и обратно). За месяц накапливается где-то 300 часов. Разделите свою зарплату на это количество часов и получите стоимость часа своего рабочего времени. Теперь прикиньте, сколько часов уйдет на то, чтобы изучить всю информацию о запчастях, обзвонить все магазины, чтобы найти детали и убедиться в их наличии. Приплюсуйте время, которое вы потратите на доставку или самовывоз, а потом на поиск автосервиса и изучение отзывов, чтобы не напороться на халтурщиков. До выбранного сервиса еще нужно будет добраться на своей машине и вернуться как-то обратно. Получается, что даже обычное техобслуживание обойдется вам не просто в 15 тысяч, а еще в 15 тысяч сверху, которые вы оплатите собственным временем.
5
А нельзя ли все это кому-нибудь поручить?
Можно. Те, кому дорого собственное время, так и поступают. Топ-менеджеры и бизнесмены сваливают эти задачи на своих помощников и секретарей. Крупные компании имеют в штате специального человека, на котором лежат функции по обслуживанию автопарка сотрудников. Если таких помощников у вас пока нет, вы можете обратиться в сервис Alfred, с которым мы подготовили эти карточки. Персональный автопомощник как раз подходит для таких случаев. Компания решает проблемы с обслуживанием и ремонтом автомобиля, пока вы занимаетесь своими делами, и помогает вообще забыть, как выглядит автосервис. Не нужно ехать по пробкам куда-то в промзону, не нужно общаться с мастерами и чувствовать себя обманутым, вы сэкономите на запчастях, и ваша машина снова будет в порядке. Плюс они берут на себя любые нестандартные случаи — редкие машины, необычные просьбы. Могут даже предоставить персонального водителя на день.
6
Звучит красиво, но что конкретно они сделают?
Пришлют человека, чтобы отогнать вашу машину в сервис. После ремонта вернут машину обратно — просто пригонят туда, куда вы скажете. Вам останется только описать проблему, подписать договор, доверенность и передать автоконсьержу ключи.
7
Отдать ключи? А если с моей машиной что-то случится?
Во-первых, каждая машина страхуется на 6 млн рублей. Во-вторых, Alfred пошлет к вам не просто водителя, а консьержа с десятилетним безаварийным стажем вождения автомобиля по Москве. В договоре, который подписывается прежде, чем консьерж дотронется до вашего автомобиля, зафиксировано, что Alfred отвечает за все. Так что если вдруг случится ДТП, то ущерб покрывает сервис. Для вашего полного спокойствия консьерж установит видеорегистратор, который зафиксирует все с первой до последней минуты работы Alfred.
8
И где же моя машина будет ремонтироваться?
Автоконсьержи давно в авторемонтном бизнесе и знают все лучшие места: где есть отличный мастер по автоматическим коробкам, а где есть люди и оборудование для сложного кузовного ремонта. На данный момент Alfred работает как с официальными дилерами, так и с частными сервисами по всей Москве. Каждая из этих мастерских проверена по чек-листу из 198 пунктов и дает гарантию на ремонт. По договоренности с Alfred ваша машина в сервисе будет иметь приоритет, так что время ремонта будет минимальным. В итоге проблемой займутся те мастера, которые специализируются именно на таких случаях, ремонт будет сделан без лишних затрат денег и времени.
9
Сколько это будет стоить?
Не считая счета за ремонт, услуги автоконсьержа стоят ровно 2000 рублей. Но даже с этой суммой общая цена, скорее всего, будет ниже, чем обычно. На это есть несколько причин. Во-первых, с большинством автосервисов существует договоренность о цене по большинству ремонтных операций. Во-вторых, запчасти покупаются по оптовым ценам и с партнерскими скидками. Для клиента Alfred они обойдутся на 40–50% дешевле, чем в обычном автосервисе. Так что вряд ли вы найдете вариант дешевле без потери качества. Это подтверждает и статистика: 70% автомобилистов, которые воспользовались сервисом Alfred один раз, возвращаются снова.
10
А если ситуация совсем аховая и машина не на ходу?
Тогда консьерж приедет не один, а с эвакуатором. Дальше все будет происходить по той же самой схеме. Задача консьержа сделать так, чтобы автовладельцу больше никогда не пришлось тратить драгоценное время на поездку в автосервис, вникать в суть проблем и убивать свои нервы. Ремонт, техосмотр, диагностика, эвакуация, нестандартные случаи с обслуживанием авто — все будет сделано без вашего участия, но так, чтобы вы остались довольны.
Партнерский материал. Что это такое?