У меня сломалась машина. Как избежать ада с автосервисами?

1 . Что случилось?

2 . А в чем проблема? Разве в Москве мало сервисов?

3 . Лучше я сам найду запчасти и пойду к частникам

4 . И все-таки я сэкономлю!

5 . А нельзя ли все это кому-нибудь поручить?

6 . Звучит красиво, но что конкретно они сделают?

7 . Отдать ключи? А если с моей машиной что-то случится?

8 . И где же моя машина будет ремонтироваться?

9 . Сколько это будет стоить?