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За что мы любим Усэйна Болта
В ночь на 13 августа у великого ямайского бегуна Усэйна Болта — последний старт в карьере. Он побежит в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Индивидуальную гонку на ЧМ Болт проиграл, финиширов лишь третьим. В эстафете Ямайка фаворит, но небезоговорочный — и Болт постарается сделать все, чтобы уйти непобежденным. А мы пока расскажем, за что именно мы его любим.
Да, он действительно невероятно быстро бегает
Усэйн Болт бегает на 100 и на 200 метров, и в обеих дисциплинах ему принадлежат мировые рекорды — 9,58 и 19,19 секунды соответственно. Бег на короткие дистанции — дисциплина, где не бывает мелочей, и нельзя сказать, что Болт гений всех ее компонентов: часто случается, что он проигрывает старт, но к середине дистанции развивает такую скорость, которая недоступна ни одному человеку в мире. Посмотрите, как он бежал стометровку на последней Олимпиаде — Болт стартовал едва ли не хуже всех, но все равно победил.
Помимо прочего, эта особенность добавляет бегу Болту зрелищности — в начале кажется, что он уже точно не выиграет, но на последних секундах спортсмен вырывается вперед.
Каждый забег Болта — это шоу
Просто посмотрите на фотографию, сделанную во время полуфиналов на Олимпиаде в Лондоне. Да, Болт быстрее всех. И да, он специально посмотрел в камеру и улыбнулся, зная, что его снимают. И да, эта фотография — символ того, как Болт превращает бег в шоу.
Из-за Болта хочется смотреть легкую атлетику
После ухода Болта в легкой атлетике не останется ни одной суперзвезды. Скажем прямо, это не самый зрелищный вид спорта, и вряд ли среди ваших друзей есть люди, которые всерьез топят за метание ядра или молота (хотя метание копья нам нравится!). Для того чтобы привлечь зрителей, легкой атлетике нужны герои — вроде Елены Исинбаевой или Усэйна Болта. Но таких нет и близко.
Посмотрите, кто комментирует уход Болта: это и великие футболисты Дэвид Бекхэм и Джанлуиджи Буффон и почти столь же великий биатлонист Мартен Фуркад. В любом рейтинге величайших спортсменов последних лет Болт занимает место в десятке — и это при том что он не футболист и не баскетболист.
Он никуда не уйдет
Уж из медийного пространства точно. Год назад Болт говорил, что хотел бы играть в футбол в «Манчестер Юнайтед», весной 2017-го — что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». Болт точно будет появляться в новостях, танцевать, развлекать журналистов и, конечно, бегать. Даже если и для юмористических шоу: