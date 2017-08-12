За что мы любим Усэйна Болта

В ночь на 13 августа у великого ямайского бегуна Усэйна Болта — последний старт в карьере. Он побежит в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Индивидуальную гонку на ЧМ Болт проиграл, финиширов лишь третьим. В эстафете Ямайка фаворит, но небезоговорочный — и Болт постарается сделать все, чтобы уйти непобежденным. А мы пока расскажем, за что именно мы его любим.