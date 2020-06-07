Westerman, Run The Jewels, Шарлот, Дельфин и «Краснознаменная дивизия» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возможно, лучший дебютант года Уилл Вестерман; возможно, главный рэп-альбом года от Run The Jewels, а также совершенно точно классные синглы от Шарлота, Noize MC и «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Westerman «Confirmation»
Интроверт-интеллигент из Лондона блестяще возрождает английский арт-поп времен Кейт Буш и Дэвида Сильвиана — изысканный, волшебный и потаенный. Дебютный альбом Уилла Вестермана — самая успокаивающая пластинка 2020-го, а песня «Confirmation» — безусловный шедевр последних лет.
Слушать альбом «Your Hero Is Not Dead» целиком: все платформы
Run The Jewels «Ju$t»
Западные музыканты на этой неделе из-за массовых демонстраций в поддержку афроамериканцев либо берут паузу в знак солидарности, либо отзываются яростными и стремительными агитками. Идеальный саундтрек протестам выдал рэп-дуэт Run The Jewels, сумевший сплотить и объединить, например, Фаррелла Уильямса и вокалиста Rage Against The Machine Зака-де ла Роча.
Слушать альбом «RTJ4» целиком: все платформы
Шарлот «Несокрушимые»
Удачливый новичок из Самары Эдуард Шарлот в последнее время мелькал в прессе, закатив публичный скандал с лейблом. Но спорить, как выясняется, было из-за чего. На новом альбоме он расширяет стилистику и инструментарий и выходит за пределы однотипных фортепьянных зарисовок, принесших ему славу. «Несокрушимые» — пока еще не «Русский ковчег», но тоже вполне себе манифест новых двадцатилетних.
Слушать альбом «Рожденный в аду» целиком: все платформы
Дельфин «Лето»
Клип на грани провокации, выдающий почерк большого артиста. Придумано Андреем Лысиковым, снято Валентином Блохом. Архивная нарезка из кадров похорон диктаторов, детский хор, кровь и военная форма, напоминающая нацистскую. Безнадежное лето 2020-го.
Noize MC «Давай сбежим»
Нойз, как главная и, похоже, уже единственная звезда 17-го баттла, вошел во вкус и сыплет треками даже вне конкурса. В этом он изощренно диссит своих несостоявшихся оппонентов Егора Крида и Loc-Dog. Куда важнее, впрочем, обратная сторона этого номера — все средства от прослушиваний музыкант перевел в фонд помощи жителям Дагестана, серьезно пострадавшего от коронавируса. Судя по реакциям в соцсетях, рэпер стал в республике новым национальным героем — даже несмотря на рискованную строчку про Хабиба.
«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Танцуй и кайся»
Подмосковная группа, изрядно переформатировавшая состав, возвращается с бодрыми танцами, за которыми угадывается тот же легкий и по-хорошему инфантильный взгляд на жизнь. Новый альбом обещает стать событием сезона!
«Твое далеко» и Саша Гагарин «Дети не спят»
Лидер «Сансары» за месяц отметился сразу двумя совместными балладами — величественно акустической «Свет сердца» с группой «Свидание» и тревожно электронной «Дети не спят» с дуэтом «Твое далеко». Трудно представить, что источником вдохновения для второй стали мемуары поэта Серебряного века Владислава Ходасевича.
«Коррупция» «Облака»
Украинский музыкант Михаил Крупин, ранее подавшийся из рэпа в шансон, успешно заходит на территорию помпезных старомодных шлягеров. Любовь, спасающая от кризиса среднего возраста — тема, которая, как оказывается, волнует не только бумеров.
Muzz «Knuckleduster»
Фронтмен Interpol Пол Бэнкс пытается возродить тени прошлого в новом проекте. Выходит пободрее, чем у материнской группы, но в целом тоже только для фанатов золотой эпохи инди начала 2000-х.
Слушать альбом «Muzz» целиком: все платформы
«Уколь» «Баловство»
Барабанщик набирающего форму проекта «Тима ищет свет» Николай Рябинников — со своим сольным релизом. Меланхоличное и уютное гитарное эмо, сделанное как бы нехотя.
Слушать мини-альбом «Баловство» целиком: все платформы