Westerman, Run The Jewels, Шарлот, Дельфин и «Краснознаменная дивизия» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Noize MC «Давай сбежим»

Нойз, как главная и, похоже, уже единственная звезда 17-го баттла, вошел во вкус и сыплет треками даже вне конкурса. В этом он изощренно диссит своих несостоявшихся оппонентов Егора Крида и Loc-Dog. Куда важнее, впрочем, обратная сторона этого номера — все средства от прослушиваний музыкант перевел в фонд помощи жителям Дагестана, серьезно пострадавшего от коронавируса. Судя по реакциям в соцсетях, рэпер стал в республике новым национальным героем — даже несмотря на рискованную строчку про Хабиба.