Westerman, Run The Jewels, Шарлот, Дельфин и «Краснознаменная дивизия» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Run The Jewels «Ju$t»

Западные музыканты на этой неделе из-за массовых демонстраций в поддержку афроамериканцев либо берут паузу в знак солидарности, либо отзываются яростными и стремительными агитками. Идеальный саундтрек протестам выдал рэп-дуэт Run The Jewels, сумевший сплотить и объединить, например, Фаррелла Уильямса и вокалиста Rage Against The Machine Зака-де ла Роча.

Слушать альбом «RTJ4» целиком: все платформы