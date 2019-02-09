Бонус! Никаких зачетов — просто две милые истории

Черепахи. В воронежской «Техноложке» работал преподаватель, обожавший черепах. Он ходил с ними на работу, брал с собой на пары. Гулял по коридорам с черепахой в руках или на плече. И своим студентам советовал заводить именно черепах — ведь это неприхотливые питомцы, которые Их можно будет передать внукам в наследство как память о себе.

Птицы. Перед началом каждого занятия наша преподавательница насыпает в кормушку семечки — и ставит ее за окно. Как-то раз к нам залетела птица, прямо посреди пары. Мы были в восторге! А потом это превратилось в норму: сидишь на паре, а рядом с тобой — птичка.