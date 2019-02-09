Выйдет радуга — получишь зачет. Читатели «Медузы» рассказывают о странных привычках своих преподавателей
7 февраля мы написали о студенте, получившем пожизненный зачет за свой роскошный костюм кота, и попросили читателей рассказать об особенностях их преподавателей. Из сотен присланных сообщений мы отобрали семь — о самых странных способах получить зачет.
Игра в шахматы
Преподаватели по инженерной графике играли в шахматы на студентов. Группа, чей преподаватель выигрывал, получала «зачет» и хорошие оценки. Другая группа — жесткий разбор полетов и пересдачи. Один из этих преподавателей мог не глядя оценить свернутый в трубочку чертеж. Он просто смотрел внутрь этой «трубы» и выдавал: «Здесь где-то на троечку».
«My Heart Will Go On»
Преподаватель пошутил, что поставит зачет тем, кто споет песню из «Титаника». Ребята с потока решили поймать его на слове. Чудно спели (басом!) всю песню Селин Дион «My Heart Will Go On». Преподаватель плакал и смеялся. Зачет все же поставил!
П — подача
Один из преподавателей в Кубанском государственном медицинском университете повышал оценку, если ему на экзамене как-нибудь креативно вручали зачетную книжку — некоторые даже в зубах носили. Один из студентов просто кинул ему зачетку под дверь. Через минуту она оттуда вылетела. В графе «экзамен» стояло «отлично»!
🌈 = зачет
Преподаватель на зачете сказал, что поставит «автомат», если во время чьего-нибудь ответа за окном появится радуга. Повезло мне. Я обратила на это внимание преподавателя, а он попытался перевести все в шутку. Но одногруппники его застыдили — и я все-таки получила свой зачет!
Зачет в обмен на котенка
Моя преподавательница по философии ставила тройки и четверки «автоматом», если студент соглашался приютить ее котенка. У нее жили несколько кошек, которые, скажем так, часто плодились. Поэтому вот таким образом преподавательница решала проблему распределения лишних котят.
«Птичье молоко»
Преподаватель Томского государственного педагогического университета принимала зачет с помощью коробки конфет «Птичье молоко». Система такая: берешь конфету, потом тянешь билет. Если попадается шоколад — получаешь зачет «автоматом», если ваниль — отвечаешь на один вопрос из двух. А те, кому попадался лимон, отвечали на оба вопроса.
Поэты
Однажды преподаватель литературы на журфаке МГУ предложил нам такую схему. Для зачета нужно было выучить либо три стихотворения поэтов Серебряного века, либо съездить к кому-нибудь из них на могилу, положить цветы, немного прибраться и прислать ему фотографии в качестве доказательства.
Бонус! Никаких зачетов — просто две милые истории
Черепахи. В воронежской «Техноложке» работал преподаватель, обожавший черепах. Он ходил с ними на работу, брал с собой на пары. Гулял по коридорам с черепахой в руках или на плече. И своим студентам советовал заводить именно черепах — ведь это неприхотливые питомцы, которые живут больше ста лет. Их можно будет передать внукам в наследство как память о себе.
Птицы. Перед началом каждого занятия наша преподавательница насыпает в кормушку семечки — и ставит ее за окно. Как-то раз к нам залетела птица, прямо посреди пары. Мы были в восторге! А потом это превратилось в норму: сидишь на паре, а рядом с тобой — птичка.