Студент Уральского государственного архитектурного университета (УРГАХУ) пришел на занятия в костюме кота Гарфилда. Так он пытался задобрить преподавательницу, обожающую кошек. И это сработало! Студента начали хвалить, гладить и обнимать со словами: «Пожизненная сдача! Пожизненная!»

E1.RU — резервный канал

Видео с Гарфилдом выложили в ВК еще в мае 2018-го, но в соцсетях ролик заметили только в начале февраля следующего года.

О любви преподавательницы к кошкам в университете знают многие. Ради зачета студенты надевали на занятия ободки с кошачьими ушами, рисовали себе кошачьи усы и даже приносили на занятия настоящих кошек.

А теперь опрос!