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шапито

Вокруг шум: зачем зрители превратили «Ирландца» Мартина Скорсезе в мини-сериал — и почему смотрят этот фильм верхом на мотоцикле

Источник: Meduza
Netflix

На Neftlix вышел «Ирландец» Мартина Скорсезе — криминальная драма об убийце по прозвищу Ирландец, который годами работал на мафию. В фильме снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Это одна из самых дорогих картин Netflix, стоившая стриминговому сервису 150 миллионов долларов. «Ирландец» идет три с половиной часа — и уже породил кучу мемов, связанных с его длиной и компьютерными технологиями, использованными для омоложения актеров.

«Ирландец» — это супергеройское кино

А помните, как Скорсезе до выхода «Ирландца» ругал фильмы Marvel? Вот как о них отзывался режиссер: «Я их не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это не кино. Честно говоря, я рассматриваю их — даже когда актеры делают все возможное в данных обстоятельствах — как парки развлечений. Это не кино, сделанное людьми, которые пытаются передать свои эмоциональные, психологические переживания другому человеку».

Кажется, Скорсезе просто напрашивался на то, чтобы «Ирландца» превратили в супергеройский фильм. Так и случилось!

Jimmy Kimmel Live

Фильм слишком длинный, поэтому зрители превратили его в сериал

Больше всего шутят над длиной «Ирландца», который идет три с половиной часа. Оказалось, для некоторых зрителей это слишком много — не все могут выделить столько времени и посмотреть кино за один присест.

Но если вы — Мартин Скорсезе, то все возможно!

Дошло до того, что зрители решили превратить «Ирландца» в мини-сериал из четырех эпизодов. Вот инструкция для тех, кому совсем невмоготу смотреть его как фильм.

  • 1 эпизод: выключить на 0:49:00
  • 2 эпизод: выключить на 1:40:00
  • 3 эпизод: выключить на 2:47:30
  • 4 эпизод: смотреть с 2:47:30 до самого конца.

Но мы так делать все же не советуем. «Ирландец» — это фильм, а не сериал. Скорсезе не задумывал, что его картину будут смотреть таким образом.

«Ирландца» смотрят на всем подряд

К слову, о том, что задумывал Скорсезе. Как и любой режиссер старой закалки, он хотел бы, чтобы «Ирландца» смотрели в кинотеатрах. Зрители его услышали, но поняли как-то по-своему. Так что теперь это челлендж — посмотреть «Ирландца» на устройстве с маленьким экраном. Например, на игровых консолях Nintendo.

Но у зрителей есть и другие предложения.

И-и-и — у нас есть победитель!

Компьютерное омолаживание выглядит странно!

В «Ирландце» показывают весь путь главных героев — их молодость, зрелость и старость. Для омолаживания актеров использовали компьютерную графику, чтобы скрыть морщины. Из-за этого лица героев стали слегка восковыми, а кожа — неправдоподобно гладкой.

Если вам интересно, как в кино омолаживают и воскрешают актеров, посмотрите наш ролик с разбором этой технологии.

Meduza

Кроме того, на съемках Де Ниро носил специальные туфли на платформе. Нажмите на твит, чтобы увидеть, как это выглядело:

А вот как снимали фильм

После выхода «Ирландца» Netflix выпустил короткие видео с кадрами со съемок и рассказами о работе Мартина Скорсезе с ключевыми актерами фильма.

Аль Пачино

The Irishman | Al Pacino | Netflix
Netflix

Джо Пеши

The Irishman | Joe Pesci | Netflix
Netflix

Робер Де Ниро

The Irishman | Robert De Niro | Netflix
Netflix

Бонус!

Собака кинокритика «Медузы» Антона Долина от души воет на титрах «Ирландца».

🇮🇪🔫☘️

Максим Иванов