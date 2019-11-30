Вокруг шум: зачем зрители превратили «Ирландца» Мартина Скорсезе в мини-сериал — и почему смотрят этот фильм верхом на мотоцикле
На Neftlix вышел «Ирландец» Мартина Скорсезе — криминальная драма об убийце по прозвищу Ирландец, который годами работал на мафию. В фильме снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Это одна из самых дорогих картин Netflix, стоившая стриминговому сервису 150 миллионов долларов. «Ирландец» идет три с половиной часа — и уже породил кучу мемов, связанных с его длиной и компьютерными технологиями, использованными для омоложения актеров.
«Ирландец» — это супергеройское кино
А помните, как Скорсезе до выхода «Ирландца» ругал фильмы Marvel? Вот как о них отзывался режиссер: «Я их не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это не кино. Честно говоря, я рассматриваю их — даже когда актеры делают все возможное в данных обстоятельствах — как парки развлечений. Это не кино, сделанное людьми, которые пытаются передать свои эмоциональные, психологические переживания другому человеку».
Кажется, Скорсезе просто напрашивался на то, чтобы «Ирландца» превратили в супергеройский фильм. Так и случилось!
Фильм слишком длинный, поэтому зрители превратили его в сериал
Больше всего шутят над длиной «Ирландца», который идет три с половиной часа. Оказалось, для некоторых зрителей это слишком много — не все могут выделить столько времени и посмотреть кино за один присест.
Но если вы — Мартин Скорсезе, то все возможно!
Дошло до того, что зрители решили превратить «Ирландца» в мини-сериал из четырех эпизодов. Вот инструкция для тех, кому совсем невмоготу смотреть его как фильм.
- 1 эпизод: выключить на 0:49:00
- 2 эпизод: выключить на 1:40:00
- 3 эпизод: выключить на 2:47:30
- 4 эпизод: смотреть с 2:47:30 до самого конца.
Но мы так делать все же не советуем. «Ирландец» — это фильм, а не сериал. Скорсезе не задумывал, что его картину будут смотреть таким образом.
«Ирландца» смотрят на всем подряд
К слову, о том, что задумывал Скорсезе. Как и любой режиссер старой закалки, он хотел бы, чтобы «Ирландца» смотрели в кинотеатрах. Зрители его услышали, но поняли как-то по-своему. Так что теперь это челлендж — посмотреть «Ирландца» на устройстве с маленьким экраном. Например, на игровых консолях Nintendo.
Но у зрителей есть и другие предложения.
И-и-и — у нас есть победитель!
Компьютерное омолаживание выглядит странно!
В «Ирландце» показывают весь путь главных героев — их молодость, зрелость и старость. Для омолаживания актеров использовали компьютерную графику, чтобы скрыть морщины. Из-за этого лица героев стали слегка восковыми, а кожа — неправдоподобно гладкой.
Если вам интересно, как в кино омолаживают и воскрешают актеров, посмотрите наш ролик с разбором этой технологии.
Кроме того, на съемках Де Ниро носил специальные туфли на платформе. Нажмите на твит, чтобы увидеть, как это выглядело:
А вот как снимали фильм
После выхода «Ирландца» Netflix выпустил короткие видео с кадрами со съемок и рассказами о работе Мартина Скорсезе с ключевыми актерами фильма.
Аль Пачино
Джо Пеши
Робер Де Ниро
Бонус!
Собака кинокритика «Медузы» Антона Долина от души воет на титрах «Ирландца».