Фильм слишком длинный, поэтому зрители превратили его в сериал

Больше всего шутят над длиной «Ирландца», который идет три с половиной часа. Оказалось, для некоторых зрителей это слишком много — не все могут выделить столько времени и посмотреть кино за один присест.

Но если вы — Мартин Скорсезе, то все возможно!

Дошло до того, что зрители решили превратить «Ирландца» в мини-сериал из четырех эпизодов. Вот инструкция для тех, кому совсем невмоготу смотреть его как фильм.

1 эпизод: выключить на 0:49:00

2 эпизод: выключить на 1:40:00

3 эпизод: выключить на 2:47:30

4 эпизод: смотреть с 2:47:30 до самого конца.

Но мы так делать все же не советуем. «Ирландец» — это фильм, а не сериал. Скорсезе не задумывал, что его картину будут смотреть таким образом.