Роберт Де Ниро молодеет, врет и дерется в новом трейлере «Ирландца» Мартина Скорсезе

На шоу Джимми Фэллона состоялась премьера полноценного трейлера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе. Это экранизация романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» о киллере Фрэнке Ширане по прозвищу Ирландец — его играет Роберт Де Ниро.

«Ирландец». Трейлер на английском языке

В трейлере можно увидеть весь жизненный путь героя Де Ниро: он участвует во Второй мировой войне, устраивается на работу водителем и знакомится с криминальным боссом Расселом Буффалино (Джо Пеши), по заказу которого, вероятно, похищает и убивает профсоюзного лидера Джимми Хоффу (Аль Пачино).

Для «омоложения» Де Ниро использовались спецэффекты.

Фильм выйдет в ограниченный прокат 1 ноября, а на Netflix будет доступен 27 ноября.