Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Это экранизация романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома».

Netflix

В центре сюжета — киллер по прозвищу Ирландец (Роберт Де Ниро), убивший множество гангстеров по заказу криминального босса Рассела Буффалино (Джо Пеши). Ирландец рассказывает запутанную историю подпольного мира — о своих преступлениях и загадочном исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).

Для некоторых сцен Скорсезе использовал компьютерные спецэффекты, чтобы «омолодить» актеров и показать эпизоды из прошлого их героев.

Премьера картины намечена на осень 2019-го.

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