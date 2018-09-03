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Вокруг шум: третье сентября Апофеоз всенародной любви к легендарной песне Михаила Шуфутинского

Meduza
11:29, 3 сентября 2018

Раз в год пользователи соцсетей переворачивают календарь — потому что так поется в песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В 2018 году всеобщая любовь к этой песне, кажется, достигла апофеоза. «Медуза» следила за тем, как вокруг горят костры рябин.

Этот материал лучше читать с правильным саундтреком

Михаил Шуфутинский — Третье сентября (3-е сентября)
Alexey Dubodelov

«Третье сентября» в топах чартов

Умная помощница «Алиса» в теме

Приветствие от Михаила Шуфутинского (правда, прошлогоднее)

В Воронеже 80 автомобилей выстроились в портрет Шуфутинского

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Вася Чернышов

В Красноярске раскрасили 300 портретов Шуфутинского

«Я календарь переверну» в XXI веке

Рик Росс тоже переворачивает

Неожиданная фотогалерея от РБК — про важные события в урбанистике, случившиеся 3 сентября

Burger King позвал Шуфутинского поесть бургер «Шуфутинский». Но Шуфутинский не в курсе

Сеть фастфуда Burger King представила новый воппер «Шуфутинский», который, как утверждают в компании, приготовлен на костре. Попробовать его можно будет только 3 сентября.

Представители Burger King пригласили Михаила Шуфутинского съесть бургер, названный в его честь, — якобы в ближайшем к его дому ресторане сети зарезервировали столик. Но музыкант о приглашении не слышал и идти пробовать бургер, названный в свою честь, не планирует: «[Пойду] к товарищу близкому, у него день рождения. И я [в фастфуд] не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже».

Шуточный краудфандинг: календарь, где 365 третьих сентября

А у кого-то такой уже есть

3 сентября в «Дне Сурка» и «Бегущем по лезвию 2049»

А также в картине с котиком в дверях и «Сиянии»

MDK

Я календарь переверну, а дальше автозамена

Кстати, календарь можно переворачивать в интернете

Для этого есть сайт 3september.ru.

Сентябрьские тесты от «Медузы», «Мела» и Delivery club

Когда все еще было всерьез? Ответьте в тесте «Медузы».

На какую песню Шуфутинского будет похож ваш учебный год? Узнайте в тесте «Мела».

Что горит? Ответьте в тесте Delivery club.

P. S. А вот что творилось в твиттере

(Это отсылка к семинару «лайф-коучера» Тони Роббинса в Москве, на котором дали много очевидных советов)

Костры рябин разжигал Султан Сулейманов

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