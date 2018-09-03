Вокруг шум: третье сентября Апофеоз всенародной любви к легендарной песне Михаила Шуфутинского

- обещания горят как костры? связаны

- связаны

- в день когда я совсем один. клетки

- клетки

- я календарь переверну. связаны

- связаны

- и снова третье сентября

- клетки

- повторите три раза, расстаться все же нам пришлось

- ведь было все у нас всерьез

- на этом все. К стабилен.