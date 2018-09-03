шапито
Вокруг шум: третье сентября Апофеоз всенародной любви к легендарной песне Михаила Шуфутинского
Раз в год пользователи соцсетей переворачивают календарь — потому что так поется в песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В 2018 году всеобщая любовь к этой песне, кажется, достигла апофеоза. «Медуза» следила за тем, как вокруг горят костры рябин.
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«Третье сентября» в топах чартов
Умная помощница «Алиса» в теме
Приветствие от Михаила Шуфутинского (правда, прошлогоднее)
«Я календарь переверну» в XXI веке
Рик Росс тоже переворачивает
Burger King позвал Шуфутинского поесть бургер «Шуфутинский». Но Шуфутинский не в курсе
Сеть фастфуда Burger King представила новый воппер «Шуфутинский», который, как утверждают в компании, приготовлен на костре. Попробовать его можно будет только 3 сентября.
Представители Burger King пригласили Михаила Шуфутинского съесть бургер, названный в его честь, — якобы в ближайшем к его дому ресторане сети зарезервировали столик. Но музыкант о приглашении не слышал и идти пробовать бургер, названный в свою честь, не планирует: «[Пойду] к товарищу близкому, у него день рождения. И я [в фастфуд] не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже».
А у кого-то такой уже есть
3 сентября в «Дне Сурка» и «Бегущем по лезвию 2049»
А также в картине с котиком в дверях и «Сиянии»
Кстати, календарь можно переворачивать в интернете
Для этого есть сайт 3september.ru.
Сентябрьские тесты от «Медузы», «Мела» и Delivery club
Когда все еще было всерьез? Ответьте в тесте «Медузы».
На какую песню Шуфутинского будет похож ваш учебный год? Узнайте в тесте «Мела».
Что горит? Ответьте в тесте Delivery club.