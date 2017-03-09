шапито
Великий камбэк «Барселоны»: как на него реагировали по всему миру (Спойлер — все сошли с ума)
8 марта «Барселона» выиграла у «ПСЖ», и этот матч совершенно точно можно назвать историческим, хотя это всего лишь 1/8 финала Лиги чемпионов. За три минуты до конца основного времени каталонская команда оказалась в ситуации, когда для победы ей надо было забивать три мяча. И «Барса» справилась. После этого весь мир сошел с ума.
Если пропустили матч, посмотрите 9 последних минут и послушайте безумный комментарий
Общие эмоции после решающего гола хорошо выразил вот этот комментатор:
Тренер «Барселоны» Луис Энрике отреагировал на шестой гол тем, что прокатился по газону на спине:
Лионель Месси сразу после гола убежал обниматься с фанатами
Просто супермен:
Комментаторы сходили с ума не меньше фанатов «Барселоны»
Легенды английского футбола тоже сошли с ума. А Майкл Оуэн даже бегал вокруг стола
И все сразу объявили этот матч историческим событием
Например, Шакира:
Легендарный футболист Гари Линекер даже назвал матч величайшим в истории:
Комментатор Константин Генич тоже так думает:
Есть мнение, что «Барса» выиграла только из-за ошибок судьи
Судья действительно принял несколько очень странных решений. Например, не назначил пенальти в ворота «Барселоны» после того, как мяч попал в руку Маскерано (тот позже признал, что нарушил правила). Зато назначил пенальти в ворота «ПСЖ», хотя Луис Суарес, кажется, симулировал: