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Великий камбэк «Барселоны»: как на него реагировали по всему миру (Спойлер — все сошли с ума)

8 марта «Барселона» выиграла у «ПСЖ», и этот матч совершенно точно можно назвать историческим, хотя это всего лишь 1/8 финала Лиги чемпионов. За три минуты до конца основного времени каталонская команда оказалась в ситуации, когда для победы ей надо было забивать три мяча. И «Барса» справилась. После этого весь мир сошел с ума.