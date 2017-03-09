шапито

Великий камбэк «Барселоны»: как на него реагировали по всему миру (Спойлер — все сошли с ума)

Meduza
11:01, 9 марта 2017

8 марта «Барселона» выиграла у «ПСЖ», и этот матч совершенно точно можно назвать историческим, хотя это всего лишь 1/8 финала Лиги чемпионов. За три минуты до конца основного времени каталонская команда оказалась в ситуации, когда для победы ей надо было забивать три мяча. И «Барса» справилась. После этого весь мир сошел с ума.

Если пропустили матч, посмотрите 9 последних минут и послушайте безумный комментарий

Общие эмоции после решающего гола хорошо выразил вот этот комментатор:

Тренер «Барселоны» Луис Энрике отреагировал на шестой гол тем, что прокатился по газону на спине:

Luis Enrique Crazy Celebration/React to Sergi Roberto Winning Goal — Barcelona vs PSG 6-1-08.03.2018
BBC Sporf

Лионель Месси сразу после гола убежал обниматься с фанатами

Просто супермен:

Комментаторы сходили с ума не меньше фанатов «Барселоны»

Commentatorʼs room reactions from BARCELONA vs PSG 6-1
Spedition // Comedy Channel

Легенды английского футбола тоже сошли с ума. А Майкл Оуэн даже бегал вокруг стола

Gary Lineker Steven Gerrard Owen Barca vs PSG 6-1 UCL Crazy Celebration
AMCTV

И все сразу объявили этот матч историческим событием

Например, Шакира:

Легендарный футболист Гари Линекер даже назвал матч величайшим в истории:

Невъе****ятно! Величайшая игра в истории.

Комментатор Константин Генич тоже так думает:

Есть мнение, что «Барса» выиграла только из-за ошибок судьи

Судья действительно принял несколько очень странных решений. Например, не назначил пенальти в ворота «Барселоны» после того, как мяч попал в руку Маскерано (тот позже признал, что нарушил правила). Зато назначил пенальти в ворота «ПСЖ», хотя Луис Суарес, кажется, симулировал:

luis suarez penalty simulation vs PSG
DHH SOUNDS

Но судейство точно не единственная причина поражения «ПСЖ». Посмотрите на картинку:

После 85-й минуты игроки «ПСЖ» сделали только четыре передачи. Три из них — с центра поля после голов «Барселоны»

Фото в анонсе: imago / Scanpix / LETA