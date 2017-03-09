«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, отыгравшись с 0:4 по итогам первого матча 1/8 финала

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла ПСЖ со счетом 6:1 и вышла в следующий раунд. В первом матче 1/8 финала ПСЖ победил «Барселону» со счетом 4:0.

Чтобы выйти в ¼ финала, «Барселоне» нужно было побеждать с разницей в 5 и более мячей. После первого тайма счет был 2:0 в пользу «Барселоны». В начале второго тайма счет стал 3:0, но затем Эдисон Кавани отыграл один мяч. После этого «Барселоне» удалось забить три мяча в самой концовке матча, а решающий мяч был забит за несколько секунд до финального свистка.

За «Барселону» отличились Луис Суарес, дважды Неймар, один раз Месси и Серджио Роберто. Еще один гол (второй по счету) зафиксирован как автогол Левена Курзавы. Два из шести голов были забиты с пенальти — с 11-метровой отметки точны были Месси и Неймар.

В целом победа «Барселоны» над ПСЖ после проигрыша в первом матче со счетом 0:4 стала одним из самых запоминающихся «камбэков» в истории Лиги чемпионов. С 0:4 по итогам первого матча в плей-офф Лиги чемпионов еще не отыгрывалась ни одна команда.