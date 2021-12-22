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Вам выпал редкий шанс послушать «Вороваек» на английском, а Ирину Аллегрову — на немецком Все это в тиктоках, после которых точно захочется выучить другие языки

Источник: Meduza

Пожалуйста, первым делом достаньте наушники — они вам точно понадобятся! Потому что тиктоки репетитора Людмилы Олеговны нужно смотреть только со звуком. Преподавательница переводит известные песни на другие языки: например, «Короля и шута» на китайский, а Билли Айлиш — на русский. Получается, не побоимся этого слова, великолепно. Насладитесь и вы!

«Воровайки» на английском

Людмила Олеговна

Ирина Аллегрова на немецком

Людмила Олеговна

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Шакира на русском

Людмила Олеговна

«Король и шут» на китайском

Людмила Олеговна

Песня из «Тройной форсаж: Токийский дрифт» на русском

Людмила Олеговна

Алла Пугачева на английском

Людмила Олеговна

Билли Айлиш на русском

Людмила Олеговна

Верка Сердючка на китайском

Людмила Олеговна

Бо Бернэм на русском

Людмила Олеговна

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