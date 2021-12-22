шапито

Вам выпал редкий шанс послушать «Вороваек» на английском, а Ирину Аллегрову — на немецком Все это в тиктоках, после которых точно захочется выучить другие языки

Источник: Meduza

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Пожалуйста, первым делом достаньте наушники — они вам точно понадобятся! Потому что тиктоки репетитора Людмилы Олеговны нужно смотреть только со звуком. Преподавательница переводит известные песни на другие языки: например, «Короля и шута» на китайский, а Билли Айлиш — на русский. Получается, не побоимся этого слова, великолепно. Насладитесь и вы!