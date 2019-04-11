Ирина Аллегрова отказалась петь про шальную императрицу. Теперь ее критикуют в соцсетях (на защиту встали «аллегрята»)

На концерте в краснодарском дворце спорта «Олимп» Ирина Аллегрова отказалась исполнять один из своих главных хитов — песню про шальную императрицу, чем вызвала недовольство фанатов. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

Посетителям запрещали доставать телефоны и снимать выступление, объяснив это законом об авторском праве. В нарушителей охранники светили лазерными указками. После концерта недовольные зрители написали критический пост в краснодарском паблике «Туподар».

На претензии ответили «аллегрята» — самые преданные фанаты певицы. На защиту певицы встали ведущая телеканала «Кубань 24», а также производитель домашних полуфабрикатов из Майкопа. «Медуза» приводит цитаты из комментариев противоборствующих сторон.

Обвинение

«Наша попытка сделать селфи с подругами до концерта не увенчалась успехом: грустно смотрится фото на фоне конюшни под названием Олимп с ободранным радиатором на заднем плане».

«Вторым обломом была сама концертная программа, вместо ожидаемых песен нам рассказывали банальщину про женскую судьбу, будто петь требовало больших усилий, чем рассказывать всякую ерунду».

«В ходе такого монолога женщина из зала выкрикнула „Императрица“, а весь зал зааплодировал. Ирина в грубой форме отбрила эту женщину».

«Ирина рассказала, что к музыкальной карьере ее вернули три новых автора песен и сказала, что теперь мы будем слушать только свежие шедевры: что-то типа „Любовь — Дура … Температура“ и все в таком примитивном духе. Надо отметить, что музыка звучала так, что голос певицы слышен был только отчасти в припеве».

«Новые песни зал не знал и подпевать не мог, так как слышно ничего нормально не было. В общем, осталась с ощущением дешевого пойла для непритязательной публики».

Защита

«Наша любовь к ней бесконечна… И мы, именно ее публика, идем и знаем, куда идем. Я сейчас не буду писать, почему не берет цветы, почему не фоткается. „Аллегрята“ это все знают».

«Мы идем слушать, а не для селфи. Да, хочу. Да, просто мечтаю сфоткаться именно с ней, мечтаю об этом 26 лет и буду ходить, пока не добьюсь этого, но это другая история…»

«Развлекай меня, развлекай!!! Именно этого алчет отдельная категория зрителей! И мне стыдно».

«Аллегрова приехала с новой программой. Но кто-то из зрителей выкрикивал „Императрица“. Артистка осекла „крикуна“. […] Я, конечно же, выросла на [„Императрице“ и „Угонщице“]. Но то, что представила Ирина Александровна на этом концерте, — мне близко и отзывается. Она мудрая женщина и очень честная».

Сама Ирина Аллегрова осталась довольна концертом. По информации «Юга.ру», представители певицы собираются подать в суд на паблик «Туподар» и посетительницу, написавшую пост с критикой выступления за распространение клеветы и нарушение авторских прав.

Внимание! Если вы сходили на концерт Ирины Аллегровой и не услышали «Императрицу», сделайте это хотя бы на «Медузе».

Игорь Николаев

Фото в анонсе: Нина Зотина / Sputnik / Scanpix / LETA