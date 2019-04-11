Ирина Аллегрова отказалась петь про шальную императрицу. Теперь ее критикуют в соцсетях (на защиту встали «аллегрята»)
На концерте в краснодарском дворце спорта «Олимп» Ирина Аллегрова отказалась исполнять один из своих главных хитов — песню про шальную императрицу, чем вызвала недовольство фанатов. Об этом сообщает издание «Юга.ру».
Посетителям запрещали доставать телефоны и снимать выступление, объяснив это законом об авторском праве. В нарушителей охранники светили лазерными указками. После концерта недовольные зрители написали критический пост в краснодарском паблике «Туподар».
На претензии ответили «аллегрята» — самые преданные фанаты певицы. На защиту певицы встали ведущая телеканала «Кубань 24», а также производитель домашних полуфабрикатов из Майкопа. «Медуза» приводит цитаты из комментариев противоборствующих сторон.
Обвинение
- «Наша попытка сделать селфи с подругами до концерта не увенчалась успехом: грустно смотрится фото на фоне конюшни под названием Олимп с ободранным радиатором на заднем плане».
- «Вторым обломом была сама концертная программа, вместо ожидаемых песен нам рассказывали банальщину про женскую судьбу, будто петь требовало больших усилий, чем рассказывать всякую ерунду».
- «В ходе такого монолога женщина из зала выкрикнула „Императрица“, а весь зал зааплодировал. Ирина в грубой форме отбрила эту женщину».
- «Ирина рассказала, что к музыкальной карьере ее вернули три новых автора песен и сказала, что теперь мы будем слушать только свежие шедевры: что-то типа „Любовь — Дура … Температура“ и все в таком примитивном духе. Надо отметить, что музыка звучала так, что голос певицы слышен был только отчасти в припеве».
- «Новые песни зал не знал и подпевать не мог, так как слышно ничего нормально не было. В общем, осталась с ощущением дешевого пойла для непритязательной публики».
Защита
- «Наша любовь к ней бесконечна… И мы, именно ее публика, идем и знаем, куда идем. Я сейчас не буду писать, почему не берет цветы, почему не фоткается. „Аллегрята“ это все знают».
- «Мы идем слушать, а не для селфи. Да, хочу. Да, просто мечтаю сфоткаться именно с ней, мечтаю об этом 26 лет и буду ходить, пока не добьюсь этого, но это другая история…»
- «Развлекай меня, развлекай!!! Именно этого алчет отдельная категория зрителей! И мне стыдно».
- «Аллегрова приехала с новой программой. Но кто-то из зрителей выкрикивал „Императрица“. Артистка осекла „крикуна“. […] Я, конечно же, выросла на [„Императрице“ и „Угонщице“]. Но то, что представила Ирина Александровна на этом концерте, — мне близко и отзывается. Она мудрая женщина и очень честная».
Сама Ирина Аллегрова осталась довольна концертом. По информации «Юга.ру», представители певицы собираются подать в суд на паблик «Туподар» и посетительницу, написавшую пост с критикой выступления за распространение клеветы и нарушение авторских прав.
Внимание! Если вы сходили на концерт Ирины Аллегровой и не услышали «Императрицу», сделайте это хотя бы на «Медузе».
Фото в анонсе: Нина Зотина / Sputnik / Scanpix / LETA