В центре Москвы появилась 12-метровая скульптура в виде куска глины. Но некоторым кажется, что похожа она вовсе не на глину Пересказываем очередной спор о современном искусстве в современной России
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В центре Москвы появилась скульптура «Большая глина» высотой 12 метров
15 августа в центре Москвы на Болотной набережной установили 12-метровую скульптуру современного художника Урса Фишера «Большая глина № 4». Она находится перед фасадом ГЭС-2 — бывшей электростанции, которую приобрел и реконструировал фонд V—A—C российского миллиардера Леонида Михельсона. Реконструкцию проводило бюро знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пьяно. В здании ГЭС-2 скоро откроется культурный центр.
Автор скульптуры — художник Урс Фишер, известный домом из хлеба
Урс Фишер — швейцарский художник, который живет и работает в Нью-Йорке. Он создает скульптуры и инсталляции, используя самые разные материалы: глину, воск, металл, еду. Среди наиболее известных работ Фишера — альпийское шале из хлебных буханок, скульптуры-свечи в виде обнаженных женских фигур и гигантская лампа-медведь, которая в 2011 году была продана за 6,8 миллиона долларов — это рекорд аукционной цены для художника.
Произведения Фишера выставлялись на Венецианской биеннале, в Центре Помпиду в Париже и музее современного искусства в Лос-Анджелесе.
«Большая глина» — это символ творчества, пояснили создатели арт-центра ГЭС-2
Скульптура представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который разминал в руках автор, Урс Фишер. Фонд V—A—C пояснил смысл произведения: «Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы — знак незавершенности, преображения и становления».
Но некоторые (в том числе Максим Галкин) нашли для нее другие сравнения
Скульптура вызвала непонимание в соцсетях; чаще всего критики сравнивали ее с фекалиями. «Это выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма», — заявил комик и телеведущий Максим Галкин, назвав Урса Фишера бесталанным художником.
Скульптор, академик Российской академии художеств Салават Щербаков заявил, что скульптура «оскорбительная и чужеродная для нас», хотя ее автор «достаточно профессиональный человек». Один из авторов памятника героям фильма «Офицеры» в Москве Алексей Чебаненко отказался считать скульптуру Фишера произведением искусства: «Для меня скульптура — [это] красота, пластика». Академик Академии архитектурного наследия Андрей Анисимов заявил, что такое искусство «сначала надо обкатывать в более подготовленной среде».
Глава Общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов, который недавно объявил о планах проверить репертуар российских театров на соответствие стратегии национальной безопасности, тоже осудил установку «Большой глины». Он заявил, что общественные пространства Москвы должны быть «наряжены в наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности». «Здесь же явное противоречие: стратегия говорит, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана», — сказал Лермонтов.
Искусствоведы не согласны. И говорят, что искусство должно вызывать дискуссии
Директор музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин заявил, что ассоциации с фекалиями скульптура вызывает у «необразованных и ограниченных людей».
«Это важный момент, когда работа современного художника вызывает дискуссию», — отметил московский музей современного искусства «Гараж» в своем инстаграме. Музей подчеркнул, что «сырая глина — это знак незавершенности, преображения и становления, символ глубоко личный и доступный каждому».
Бывший шеф-редактор сайта The Art Newspaper Russia Мария Семендяева высказала мнение, что скульптура Урса Фишера символизирует открытие ГЭС-2. «Вот глина, смятая рукой скульптора, а вот институция, у нас на глазах возникающая. Кажется это самое простое прочтение, но я не вижу смысла искать другое», — написала она в фейсбуке.
Архитектурный критик Григорий Ревзин назвал скульптуру банальной, но отметил, что с точки зрения шумихи она удалась: «Красота, как известно, в глазах смотрящего, и говна это тоже касается. В замысле это был кусок глины в руках скульптора, но он собрал в себя все говно, которым в него кидаются. В замысле это не было памятником, но здесь, в Москве, эта вещь… неожиданно им стала — памятником единению в ненависти, которую мы выливаем на страницы социальных сетей».
В Москве «Большая глина» будет выставлена временно — несколько месяцев
Большая глина № 4» была создана в 2013-2014 годах и стала частью серии аналогичных скульптур Урса Фишера. Раньше она уже выставлялась на улицах Нью-Йорка и Флоренции. Там она тоже вызвала неоднозначную реакцию, рассказал куратор, арт-критик Франческо Бонами, работавший с этим проектом во Флоренции.
«Вспомним, что очень негативная реакция была и на фонтан Бернини, когда тот появился на площади Навона в Риме, а против установки «Давида» Микеланджело на площади Синьории во Флоренции возражал сам Леонардо да Винчи. Конечно, реакция общества важна, как позитивная, так и негативная. К ней надо внимательно прислушиваться, но и относиться к ней с определенной долей скептицизма», — заявил Бонами The Art Newspaper Russia.
В разговоре с The Blueprint он добавил, что даже архитектор ГЭС-2 Ренцо Пьяно поначалу не принял «Большую глину». «Вчера я разговаривал с ним по телефону. Он сказал, что скульптура похожа на рассеченный камень и хорошо сочетается с общим ландшафтом. Хотя поначалу Ренцо говорил, что она похожа на кучу дерьма».
Работы Урса Фишера уже выставлялись в Москве. Но в музее, а не в центре города
В 2016 году персональная выставка Урса Фишера «Маленький топор» прошла в музее «Гараж». Ее сопровождал проект художника «Yes», в рамках которого все желающие могли лепить скульптуры из глины на площади рядом с музеем.