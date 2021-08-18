В центре Москвы появилась 12-метровая скульптура в виде куска глины. Но некоторым кажется, что похожа она вовсе не на глину Пересказываем очередной спор о современном искусстве в современной России

Искусствоведы не согласны. И говорят, что искусство должно вызывать дискуссии

Директор музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин заявил, что ассоциации с фекалиями скульптура вызывает у «необразованных и ограниченных людей».

«Это важный момент, когда работа современного художника вызывает дискуссию», — отметил московский музей современного искусства «Гараж» в своем инстаграме. Музей подчеркнул, что «сырая глина — это знак незавершенности, преображения и становления, символ глубоко личный и доступный каждому».

Урс Фишер

Бывший шеф-редактор сайта The Art Newspaper Russia Мария Семендяева высказала мнение, что скульптура Урса Фишера символизирует открытие ГЭС-2. «Вот глина, смятая рукой скульптора, а вот институция, у нас на глазах возникающая. Кажется это самое простое прочтение, но я не вижу смысла искать другое», — написала она в фейсбуке.

Архитектурный критик Григорий Ревзин назвал скульптуру банальной, но отметил, что с точки зрения шумихи она удалась: «Красота, как известно, в глазах смотрящего, и говна это тоже касается. В замысле это был кусок глины в руках скульптора, но он собрал в себя все говно, которым в него кидаются. В замысле это не было памятником, но здесь, в Москве, эта вещь… неожиданно им стала — памятником единению в ненависти, которую мы выливаем на страницы социальных сетей».